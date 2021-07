Il Nardò neo promosso in A/2 di basket maschile ha acquistato l’ala Mitchel Poletti 33 anni dal Pistoia, squadra nella quale ha totalizzato 13 punti e conquistato 6 rimbalzi. Confermato l’esterno Federico Burini.

Il nuovo tecnico dei pugliesi è Marco Gandini 46 anni. Subentra a Michele Battistini che non è stato confermato per motivi personali. Gianluca Quarta è il nuovo direttore sportivo e Team Manager. Mitchell Poletti ha dichiarato: “ Sono molto felice di avere l’opportunità di giocare a Nardò, una squadra alla sua prima esperienza in A/2, Ringrazio la società salentina per la fiducia che mi ha dato”.