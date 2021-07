Operazione anti contraffazione della Guardia di Finanza in un'attività commerciale di ingrosso gestita a Putignano (Ba) da due cinesi, dove sono stati rinvenuti una decina di scaffali di materiale contraffatto, circa 1400 prodotti falsi Made in Italy e circa 2100 falsi Thun che in realtà erano prodotti in Pakistan.Le Fiamme gialle hanno provveduto a sequestrare la merca falsificata e a denunciare i due cinesi per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.