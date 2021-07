Basket, Preolimpico: l'Italia vince 79-59 con la Repubblica Dominicana e vola in finale

(via italiabasket fb)

Nella prima semifinale del preolimpico di basket maschile l’ Italia vince 79-59 a Belgrado con la Repubblica Dominicana e si qualifica per la finale. Primo quarto, Fontecchio 9-6 per gli azzurri. Tripla di Mannion, 14-6. Ancora Mannion, 17-8. Vitali, 20-10. Tessitori, l’ Italia prevale 22-14. Secondo quarto, Fontecchio 25-16 per gli azzurri. Di nuovo Fontecchio, 31-20. Tonut, 36-30. Polonara, l’ Italia si impone di nuovo 42-30. Terzo quarto, Tonut 47-32 per gli azzurri. Fontecchio,, 53-32. Pajola, 64-34.

L’ Italia trionfa 66-38. Quarto quarto, Vitali 69-44 per gli azzurri. Spissu, 72-47. Ricci, 74-54. Abass, l’ Italia vince questo quarto e 79-59 tutta la partita.

Successo importante per gli azzurri. Migliori marcatori, nell’ Italia Fontecchio 17 punti e Tonut 14. Nella Repubblica Dominicana Ramirez 12 punti e Henriquez 10. In finale l’ Italia giocherà stasera alle 20, 30 con la Serbia che nella seconda semifinale supera 102-84 il Portorico.