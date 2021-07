Bimbo colpito da proiettile vagante durante festeggiamenti Italia, è in coma farmacologico

BARI - È stato trasferito ieri sera a Bari il bambino di sei anni colpito da un proiettile a San Severo durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio e ricoverato all’ospedale Riuniti di Foggia. Il trasferimento è avvenuto in elicottero da Foggia al Policlinico di Bari; successivamente il paziente è stato trasportato con un’autoambulanza all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII e ricoverato nel reparto di Rianimazione. Lo rende noto il Policlinico di Bari.Il piccolo è stato stabilizzato e sottoposto a una trasfusione di sangue. Al momento è in coma farmacologico e sottoposto a ventilazione assistita. È seguito da un’équipe multidisciplinare composta da rianimatori, chirurghi pediatrici e neurochirurghi. Le sue condizioni rimangono critiche.