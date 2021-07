Bimbo di 5 anni incastrato nel bocchettone della piscina

(via Repubblica.it)





I presenti intervenuti hanno messo in salvo il bambino che è stato trasportato in codice rosso prima all'ospedale di Gallipoli e poi Brindisi. I carabinieri, giunti sul posto, non hanno riscontrato nessuna irregolarità sui bocchettoni della piscine nell'acqua park, in quanto le grate che proteggono il bocchettone erano regolarmente al loro posto.

Una giornata spensierata si è trasformata in tragedia per una bambino di 5 anni che trascorreva una giornata coi genitori una giornata al parco acquatico Spash a Gallipoli. Secondo una prima ricostruzione il piccolo, che si trovava nella piscina baby insieme alla mamma, sarebbe stato risucchiato e incastrato in uno dei bocchettoni della piscina.