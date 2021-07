ROMA - "La scuola ripartirà con le mascherine? Direi di sì, perché siamo ancora in una situazione che richiede prudenza". A sostenerlo il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, sottolineando che "il governo vuole superare in modo definitivo la Dad". Dalla Bonetti poi un invito a vaccinarsi contro il Coronavirus: "La scuola in presenza è un diritto, ma bisogna aumentare il ritmo delle vaccinazioni".