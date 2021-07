Calciomercato: il Foggia acquista Merola

FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia ha acquistato l’ attaccante Davide Merola 21 anni in prestito dall’ Empoli. Interesse per la punta argentina Alexis Ferrante della Ternana e per il portiere argentino Joaquin Domingo Dalmasso dell’ Aquila. Contatti con la mezzala Matteo Zanini della Paganese. Trattativa per il difensore Alessandro Ligi della Triestina. Interesse per il terzino Dario Bergamelli della Ternana.

Contatti per lo stopper Luigi Carillo del Genoa. L’attaccante Alessio Curcio andrà via dal Foggia. E’ stato richiesto da squadre di Serie B e C. Il Foggia è in ritiro precampionato da ieri a Chatillon in Valle d’ Aosta dove resterà fino al 10 Agosto. L’ obiettivo dei dauni è la salvezza ma con Zeman e Pavone si potrebbe puntare a qualificarsi ai play off.