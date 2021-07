Libri, Daniele Manusia racconta Ibra

Tra le novità editoriali in campo sportivo segnaliamo l'uscita di Zlatan Ibrahimovic , una cosa irripetibile (66tha2nd 2021, pp. 169, € 16) scritto da Daniele Manusia. L'autore non descrive in toto la carriera del fuoriclasse svedese, ma ne esamina le parti più importanti e singificative. Iniziando dalla notte del 14 novembre 2012 dove, indossando la maglia della sua nazionale, Ibra realizza un grandissimo poker ai danni dell'Inghilterra tra cui figura uno segnato con una rovesciata incredibile da distanza assiderale. Manusia nella sua opera racconta a 360° un campione che è riuscito a domare anche la caducità del tempo, continuando a giocare ad alti livelli alla soglia dei 40 anni.