Candele profumate per la casa anche in estate: quali scegliere?

BARI - Le candele sono accessori per la casa amati da molti, perché conferiscono un'atmosfera unica e profumano di fragranze ricercate tutte le stanze. Le candele poi, oltre ai benefici legati alle fragranze, sono ottimi oggetti di arredamento, e ne esistono di davvero molte tipologie. Oltre alla cera, che può essere formulata con paraffina o con ingredienti naturali, le candele differiscono anche per i contenitori, ad esempio è possibile scegliere tra candele in vetro o in latta, oppure si può optare per le tartine da sciogliere nel brucia essenze. Molto particolari e ricercate negli ultimi anni sono invece le candele profumate con stoppino in legno, che ricreano l'ambiente tipico del camino, con il classico rumore di scoppiettio. Vediamo in questo articolo alcune idee di candele con fragranze estive e parliamo poi del famosissimo brand di candele Yankee.Sebbene in inverno siano perfette nel periodo natalizio, al quale le aziende produttrici di candele dedicano sempre delle fragranze, o per riscaldare le fredde giornate, in realtà le candele sono ideali anche in estate. Infatti, questi preziosi accessori per la casa possono essere utilizzati anche all'esterno, in giardino o sul balcone, per impreziosire questi spazi, conferirgli atmosfere romantiche e rilassanti, e godere delle particolari fragranze formulate per il periodo estivo. Inoltre, alcune profumazioni possono essere utili anche per altri motivi, ad esempio esistono candele profumate in grado di allontanare insetti e zanzare, riuscendo così a godersi del tempo all'aria aperta in tranquillità, oppure le fragranze rilassanti sono ideali per stimolare il proprio benessere.Perfette per arricchire serate in compagnia all'aperto sono sicuramente le candele profumate con fragranze agli agrumi, come l'arancio, il bergamotto o il limone. Sono profumazioni frizzanti ed allegre, perfette per una serata sotto le stelle e per accompagnare una cena all'aria aperta.Perfette poi sono tutte quelle candele con profumazioni pensate per tenere lontani gli insetti. Gli ingredienti che vanno per la maggiore per questo scopo sono sicuramente la citronella, ma anche il limone e l'essenza di lavanda.Questo celebre marchio nato nel 1969 quasi per scherzo è probabilmente uno dei più conosciuti per la produzione di candele profumate. La celebrità di questo brand deriva sicuramente dal fatto che la Yankee produce candele con profumazioni ricercate e particolari, oltre ad essere questi prodotti raffinati e disponibili in moltissime colorazioni, forme e grandezze. Le fragranze proposte nelle candele Yankee sono prodotte solo con oli essenziali ed estratti naturali, per garantire profumazioni uniche e piacevoli.Tra tutte le candele che la Yankee produce tutto l'anno, come quelle dedicate alle feste natalizie, ci sono anche profumazioni perfette per l'estate. Tra queste ultime c'è la fragranza Dried Lavender & Oak a base di lavanda, Afternoon Escape con profumo di limone, legno di cedro e gelsomino, Sunny Daydream con bergamotto, gardenia e patchouli.