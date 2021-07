Caos vaccinazioni: Bellomo (Lega) invita Lopalco a riferire in Consiglio e ad aprire un confronto corretto con l’opposizione

BARI - “Hub vaccinali che chiudono o vengono trasferiti, cittadini non avvisati dello spostamento della seconda dose, code e assembramenti, a volte sotto il sole cocente, proprio in quelli che dovrebbero essere invece i luoghi simbolo della ripartenza e del rispetto delle regole! La campagna vaccinale è in corso da mesi e ancora non si riesce ad applicare un criterio civile e logico nella somministrazione dei vaccini". Così in una nota il capogruppo della Lega Puglia in Consiglio regionale, Davide Bellomo."Il caos, i disagi per l'utenza e i problemi logistici - prosegue Bellomo - potevano risultare comprensibili nelle prime fasi della campagna vaccinale. Non oggi, perché, una volta andati a regime, tutto dovrebbe andare liscio. Ancora una volta il pressappochismo di Emiliano e Lopalco regna sovrano. Domani vengano in Consiglio Regionale e durante la seduta diano spiegazioni, se ne hanno, sui disservizi! Soprattutto, l’assessore Lopalco si dimostri pronto ad aprire un costruttivo confronto con l’opposizione, che di buoni suggerimenti ne ha da dare, purché si voglia dialogare”.