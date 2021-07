Chi è Eric Adams, il futuro sindaco di New York

Adams, nato il 1° settembre 1960 a Brooklyn, nel quartiere di Brownsville, è cresciuto in una famiglia della classe operaia nel Queens e si è distinto con una lunga carriera nella polizia locale.



L'ex poliziotto ha vinto le primarie grazie alla promessa di combattere l'aumento di criminalità a New York, dilagante ormai anche nei quartieri più centrali della Grande Mela.



In caso di vittoria alle elezioni di novembre, Adams diventerà il secondo sindaco afroamericano nella storia di New York dopo David Dinkins, sindaco fra il '90 e il '93. (Vito Ferri)

NEW YORK - Sessantenne, afroamericano, ex poliziotto, Admas ha vinto le primarie dem per la corsa alla guida della metropoli Usa.Da anni ormai i Repubblicani partecipano quasi simbolicamente alla corsa elettorale: sicuri della sconfitta, propongono solo candidati minori.