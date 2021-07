Ct Mancini in vacanza in Puglia

Il tecnico Mancini, nella sue vacanze pugliesi, è stato visto in alcune località della Valle d'Itria, Polignano a Mare e Fasano, dove aveva trascorso le proprie vacanze già nel 2016 e 2019.

- Il commissario tecnico dell'Italia, neo campione d'Europa, sta trascorrendo le sue meritate vacanze in Puglia. Nei giorni scorsi, infatti, ha partecipato alla messa in una chiesa di Savelletri, in provincia di Brindisi, dove i fedeli dopo la funzione gli hanno tributato un applauso per aver mantenuto la promessa fatta nel 2019 di "far sognare gli italiani".