Emiliano lancia l'allarme: "Rischiamo nuove ondate"

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, Emiliano ha garantito che “siamo in grado di vaccinare molte più persone rispetto a quelle che stiamo facendo ora, ma se non ci arrivano le dosi da Roma non possiamo fare nulla”.

Il governatore della Puglia Michele Emiliano lancia l'allarme su una possibile terza ondata del Coronavirus che potrebbe avvenire da ottobre, quando è previsto l'aumento dei contagi. Situazione che potrebbe essere evitata solo con le vaccinazioni, soprattutto delle fasce più deboli: "Se entro settembre non avremo vaccinato le fasce più fragili rischiamo nuove ondate. A ottobre si prevede una crescita dei contagi, ma come sta avvenendo in Inghilterra siamo fiduciosi che non ci sarà una ospedalizzazione connessa all’aumento. Dobbiamo essere prudenti e attenti”.