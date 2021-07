Incidente domestico per una famiglia a Santa Maria al bagno, a Nardò (Le), stravolta dall'esplosione di una bombola che ha investito tre componenti tra cui un bimbo di 5 anni che in gravi condizioni è stato trasportato all'ospedale di Brindisi in codice rosso. Sotto choc la mamma, che ha assistito alla scena ed è stata accompagnata al nosocomio di Gallipoli.