Il leader del M5S Giuseppe Conte: 'M5s farà tutto per la scuola in presenza. 'Il Green pass per accedere agli istituti scolastici? Non scherziamo', taglia corto Salvini.





Certificazione verde non solo a professori e personale, ma anche agli studenti che possono farlo per riaprire la scuola a settembre e alternative per i non vaccinati. A chiederlo l'associazione dei presidi che ha incontrato il ministro dell'Istruzione Bianchi.'Se la campagna dei vaccini non va, si torni alla Dad', proseguono. 'L'obiettivo del governo è il ritorno a scuola in presenza', conferma il ministro. Tensione nella maggioranza. Toti chiede l'obbligo di vaccino per i docenti.