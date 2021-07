BARI - "Esprimiamo grande soddisfazione per la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Taranto che ha annullato il licenziamento e ordinato il reintegro di Riccardo Cristello, l’impiegato Arcelor Mittal (ora Acciaierie d’Italia) licenziato per un post su Facebook sulla fiction “Svegliati amore mio”. Così in una nota il consigliere regionale Mino Borraccino."Giustizia è fatta - prosegue -, grazie alla tenacia del lavoratore, al quale sin da subito abbiamo espresso la nostra piena solidarietà per un provvedimento di fatto spropositato e per la lotta del sindacato. Il lavoro è dignità e non può essere negato per un commento ad una fiction!".