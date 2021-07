Grotte di Castellana: riparte Hell in the Cave

CASTELLANA GROTTE (BA) - Torna in scena nelle Grotte di Castellana (Ba) Hell in the Cave, spettacolo aereo sotterraneo, libera rappresentazione della prima cantica della Divina Commedia a 70 metri di profondità. Undici gli appuntamenti in programma per l’estate 2021, con tre repliche previste a luglio di sabato (17, 24 e 31), mentre raddoppiano gli spettacoli settimanali nel mese di agosto, quando gli spettatori saranno accolti nella Grave ogni giovedì e sabato (5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28).Riaprono quindi ufficialmente le porte dell’Inferno nella prima caverna delle Grotte di Castellana, che si prepara a riaccogliere gli spettatori per proporre loro un’esperienza unica e indimenticabile, in questo 2021 designato dal Ministero della Cultura come l'anno di Dante Alighieri poiché ricorre il settecentesimo anniversario della sua morte. Con la regia di Enrico Romita e la drammaturgia di Giusy Frallonardo, Hell in the Cave è uno spettacolo sensoriale, che nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante. Uno spettacolo che unisce danza, voci, suoni e luci, capace di abbracciare l'intero ambiente naturale della più grande caverna delle Grotte di Castellana come spazio scenico.In scena, per ogni replica, attori, performer e ballerini regalano al pubblico un’interpretazione emozionante, mentre la potenza evocativa dei versi di Dante si mescola ad uno scenario naturale unico. I canti scelti sono tra i più famosi, con la presenza di personaggi come Lucifero, Minosse, Pier delle Vigne, Ciacco, Paolo e Francesca, il Conte Ugolino, Brunetto Latini, Ulisse e Beatrice.Tutte le repliche in calendario avranno inizio alle ore 21 (botteghino ore 20:15), la prenotazione è obbligatoria al numero 339.1176722 (anche WhatsApp). Ad un prezzo speciale, inoltre, è possibile acquistare il biglietto che combina la visita completa delle grotte allo spettacolo. Tutte le attività presso le Grotte di Castellana si svolgono nel rispetto delle prescrizioni del protocollo di sicurezza anticontagio. Ulteriori informazioni sullo spettacolo sono disponibili sui canali social ufficiali e sul sito www.hellinthecave.it.