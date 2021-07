Il Lecce conferma Gabriel e Lucioni

Non è esclusa una permanenza a Lecce del terzino Christian Maggio il cui contratto è scaduto il 30 Giugno. Si dovrà raggiungere l’accordo economico sull’ingaggio se Baroni deciderà di puntare su di lui. Difficilmente arriverà a Lecce l’attaccante argentino Francisco Pizzini dell’ Independiente per il quale ci sarebbero problemi di natura burocratica.

Il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino presto incontrerà il trequartista Matteo Mancosu per decidere l’eventuale riconferma. Il portiere Mauro Vigorito andrà via da Lecce. Probabile addio per l’esterno Alessio Riccardi.