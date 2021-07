Incendiano porta d'ingresso: due feriti

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, mentre la Polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere per dare un volto ai responsabili di tale gesto. Dopo circa un'ora dalla violenza, la porta d'ingresso dell'abitazione del giovane ha preso fuoco, con la madre del giovane, di 56 anni, che, presa dallo spavento, ha scavalcato il balcone del piano rialzato rimanendo leggermente ferita.

Grave episodio di violenza a Foggia, dove un ragazzo di 20 anni è stato aggredito da un 17enne ed i suoi amici in Via Manzoni, nel centro storico della città dauna. Già in passato lo avevano minacciato di incendiare la porta d'ingresso.