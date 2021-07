Iss: "Vaccino efficace fino al 100% nel prevenire decessi"

ROMA - Lo studio dell'Istituto superiore di sanità ha analizzato gli effetti della vaccinazione completa nell'arginare infezioni, ricoveri e decessi. "Bisogna accelerare nella campagna", ha dichiarato il presidente Silvio Brusaferro.E' in aumento sul territorio italiano la circolazione della variante Delta e oltre al tracciamento dei casi e al completamento dei cicli vaccinali e' necessario rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale. Lo si apprende nella bozza di Monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull'andamento dei contagi da coronavirus in Italia, ora all'esame della cabina di Regia.Sono 6 le Regioni e due le province autonome classificate a rischio moderato e 13 a rischio basso secondo la bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute.Quelle a rischio moderato sono: Abruzzo, Campania, Marche, Veneto, Sardegna e Sicilia con le due province di Trento e Bolzano. Nessuna supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 2%: i ricoverati passano da 240 (29/06/2021) a 187 (06/07/2021). L'occupazione in aree mediche scende ulteriormente (2%) e i ricoverati passano da 1.676 (29/06/2021) a 1.271 (06/07/2021).