Cortei in auto e moto a suon di clacson fino alle 3 del mattino e una folla che in barba alle disposizioni prefettizie si è radunata in Corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso fra via Sparano e Piazza Chiurlia. E' l'album fotografico composto dai baresi, che hanno così festeggiato l'Italia Campione d'Europa, al termine della Finale disputatasi al Wembley di Londra e vinta dagli azzurri per 4-3 dopo i tiri di rigore.