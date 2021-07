Basket: Happy Casa Brindisi Udom richiesto dal Bilbao

Riccardo Visconti che è vincolato alla squadra pugliese fino al 30 Giugno 2022 potrebbe legarsi all’ Happy Casa Brindisi per una ulteriore stagione fino al 2023. Sono in corso trattative col presidente Marino e il direttore sportivo Giofrè. Si cercheranno di acquistare cestisti Americani e Italiani.

L’ala dell’ Happy Casa Brindisi Mattia Udom potrebbe lasciare la Puglia. E’ stato richiesto dal Bilbao in Spagna. Nella stagione che si è conclusa a Giugno ha avuto una media di 6 punti e di 4,5 rimbalzi a partita. L’americano Ousman Krubally potrebbe andare via da Brindisi. Ci sarebbero problemi di ingaggio per rinnovare il contratto scaduto il 30 Giugno.