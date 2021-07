Khaossia e “Mosaic 3D of life” a Otranto

OTRANTO (LE) - I Khaossia sono tornati nel Salento per registrare, in occasione del Solstizio d'Estate 2021, la loro sesta opera originale, Mosaico, nella versione multimediale Mosaic 3D of life. Location d'eccezione è stata la piazza e la facciata della Cattedrale di Otranto in una magica notte. Le riprese hanno accolto, durante le fasi della registrazione, decine di inconsapevoli spettatori, attratti dalle immagini visionarie e dalla musica live.Il video integrale dell'opera è visibile gratuitamente su youtube all'indrizzo https://youtu.be/WLbo2nvJSjY o sul canale youtube dei Khaossia.Mosaic 3D of life è la naturale derivazione visual di Mosaico, un’opera composta dall’ensemble liberamente ispirandosi al capolavoro del monaco Pantaleone realizzato per la Cattedrale di Otranto nel XII secolo.Il progetto multimediale è stato realizzato dall'artista visual 3D Hermes Mangialardo con i Khaossia.Mosaic 3D of life è un'esperienza che unisce musica, teatro, digital art e fruizione immersiva. Il mosaico di Otranto, protagonista di questa performance, prenderà vita attraverso la tecnica del Videomapping 3D. La musica, i testi e le immagini racconteranno alcune storie tratte dall’Albero della Vita, scelte e liberamente interpretate dai Khaossia.Mosaico e Mosaic 3D of Life è patrocinato dall’Università del Salento e in collaborazione con il Comune di Otranto, il Network Alumni Unisalento e su concessione dell’Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Otranto.Il progetto, inoltre, è stato inserito nella Programmazione Puglia Sounds Producers 2020/2021 REGIONE PUGLIA FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuroHermes Mangialardo, visual 3DGiancarlo Picci, voce recitanteLuca Congedo, flautiFabio Turchetti, voce e organettoVincenzo Urso, chitarra e bouzoukiAlessandro Chiga, percussioniTesti e musiche di Fabio Turchetti