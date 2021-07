Lecce, freddato durante prelievo col bancomat: muore 69enne

PIETRO CHIMENTI - Tragedia a Lequile, in provincia di Lecce, dove un uomo è stato freddato da colpi di pistola al torace da due rapinatori, mentre era intento presso lo sportello bancomat, di Banco di Napoli in via San Pietro in Lama, a prelevare i contanti. Secondo una prima ricostruzione, la vittima di 69 anni, avrebbe provato a reagire alla rapina provocando la reazione dei malviventi. Ad assistere alla scena c'era la moglie della vittima che era in macchina ad attendere che concludesse l'operazione. Sul caso indagano i carabinieri che cercano di identificare i responsabili del tentativo di rapina conclusasi nel sangue.