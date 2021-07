Calciomercato: il Lecce acquista Helgason

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha acquistato il trequartista islandese Thorir Johann Helgason 20 anni dall’ Hafnarfjourdur. Ha firmato per quattro anni. Il difensore Marco Calderoni è stato ceduto a titolo definitivo al Vicenza in Serie B.

Il terzino sinistro svedese-macedone Leonard Zuta potrebbe traferirsi al Valerenga di Oslo in Norvegia. Il centrocampista greco Panagiotis Tachtsidis il cui contratto scaduto il 30 Giugno non è stato rinnovato andrà all’ Al-Fayha Fc in Arabia Saudita. Il Lecce è partito ieri per il ritiro precampionato che si svolgerà a Folgaria in provincia di Trento fino a venerdì 30 Luglio.