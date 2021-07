Le sfumature pastello dell’arcobaleno, che colorano il cielo dopo un forte temporale, ricoprono le proposte beachwear di Tezenis. Giallo, rosso, blu, verde, … tutta la palette di colori, in un inedito effetto fluo, si riversa sul bikini chic e sul costume intero cool. Da indossare sia in spiaggia che con i jeans o con le gonnelline fresche, per un tocco di energia e positività per gli outfit estivi. L’irresistibile effetto rainbow colora l’estate di Tezenis!