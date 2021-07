Loredana Errore, esce il nuovo singolo 'Madrid non va a dormire'

MILANO - Da venerdì 9 luglio sarà in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Madrid non va a dormire”, il nuovo singolo di Loredana Errore estratto dall’ultimo album “C’È VITA” (Playaudio di Azzurra Music).“Madrid non va a dormire'' è un brano che, nonostante la freschezza musicale, fa riflettere su quanto importante possa essere la musica per superare ogni pensiero negativo.«“Madrid non va a dormire” è un altro singolo estratto del mio ultimo album “C’È VITA” – racconta Loredana – È un esplosione di estate, di voglia di ballare ma soprattutto di musica che, nonostante il Covid e le sue restrizioni, resta sempre il miracolo che ci tira su e che ci fa prendere respiro; per me è e sempre sarà il collante tra cielo e terra dove tutto è possibile, anche volare. “Madrid non va a dormire” è un brano leggero e profondo, per la resilienza e la voglia di non smettere mai la cura della Musica, nostra consigliera qualsiasi cosa accada».“C'è vita”, disponibile in formato cd vinile e in digitale, è stato pubblicato in occasione dei 10 anni di carriera di Loredana Errore. L’album è composto da sette tracce, di cui i tre singoli “100 vite”, “È la vita che conta” e “Torniamo a casa”, i due inediti “Madrid non va a dormire” e “Ora che nevica”, e un’emozionante cover de “La Cura” di Franco Battiato. L’album contiene inoltre una speciale versione di “Ragazza Occhi Cielo”, brano scritto per lei da Biagio Antonacci all’inizio della sua carriera.Nel disco si affronta il tema di quanto sia importante dare valore alla propria vita; i testi sono stati cuciti addosso alla cantante, che dalle negatività e dagli ostacoli che la vita le ha posto davanti è sempre riuscita a uscirne con il sorriso contagioso che la contraddistingue.