M5s, Di Maio: "Momento politicamente molto delicato, lavorare per trovare soluzione comune"

(Agenzia Vista) Sorrento, 03 luglio 2021 - "Per il M5s si tratta di un momento politicamente molto delicato, durante il quale bisogna parlare pochissimo e lavorare per trovare una soluzione comune. Troveremo una soluzione comune per far ripartire questo progetto". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo all'evento "Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza" organizzato da Alis, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, a Sorrento. /Alis