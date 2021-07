Euro '21: l'Inghilterra travolge 4-0 l'Ucraina e vola in semifinale

(via UEFA EURO 202O fb)





Nel secondo tempo al 2’ raddoppia Maguire di testa su cross di Shaw. Al 5’ Kane realizza la terza rete di testa su passaggio di Sterling. Al 18’ Henderson segna il quarto gol dell’ Inghilterra, tiro al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.





Nella partita delle 18 la Danimarca supera 2-1 a Baku la Repubblica Ceca e si qualifica per la semifinale. Nel primo tempo al 5’ la Danimarca passa in vantaggio con Delaney di testa su cross di Larsen. Al 42’ raddoppia Dolberg, tiro al volo su cross di Maehle. Nel secondo tempo al 4’ la Repubblica Ceca accorcia le distanze con Schick, tiro di destro dopo aver superato in dribbling due difensori danesi. La Danimarca giocherà in semifinale mercoledì 7 Luglio alle 21 a Londra con l’ Inghilterra.

Nei quarti di finale degli Europei l’ Inghilterra vince 4-0 a Roma con l’ Ucraina e si qualifica per la semifinale. Nel primo tempo al 4’ l’ Inghilterra passa in vantaggio con Kane, velocissimo con un tocco di sinistro a mandare il pallone in rete su cross di Sterling. All’11’ Yarmolenko dell’ Ucraina con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 32’ Rice dell’ Inghilterra non concretizza una buona occasione.