Maggio e Adjapong lasciano il Lecce

L’attaccante Stefano Pettinari si è svincolato dal Lecce e dovrebbe trasferirsi alla Salernitana in Serie A. I salentini sono interessati all’ala argentina Francisco Pizzini dell’ Independiente ma si dovrà trovare l’accordo economico. L’ Independiente vorrebbe cinquecento mila Euro. Il Lecce punterebbe a spendere di meno.

Il difensore Christian Maggio e il terzino Claud Adjapong lasciano il Lecce. La società pugliese ha deciso di non rinnovare il contratto che è scaduto il 30 Giugno. Il centrocampista Sergio Maselli potrebbe essere ceduto alla Virtus Francavilla Fontana in Serie C.