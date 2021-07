Moderna invia alla Puglia 50mila dosi in più

- La vaccinazione in Puglia va a gonfie vele, con il circa 91,6%, pari a 3,7 milioni di pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose, secondi solo alla Lombardia. Per permettere alla campagna vaccinale pugliese di proseguire al raggiungimento dell'immunità di gregge, nonostante il calo delle forniture della Pfizer, Moderna ha garantito circa 50 mila dosi in più entro il 15 agosto, che permetterà alla Regione lo slittamento delle somministrazioni solo per gli under 30.