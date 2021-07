Salvini a Brindisi, "Qui monarca Emiliano, diamo speranza futuro"

(via Matteo Salvini fb)

BRINDISI - "In Puglia, dove c'è il monarca Emiliano, vogliamo dare una speranza di futuro e cambiamento ai cittadini che l'aspettano da tanto". Sono le parole del leader del Carroccio Matteo Salvini a Brindisi in occasione della raccolta firme per i referendum sulla giustizia."Ci ho tenuto - ha continuato Salvini - a partire dallo splendido Sud - Puglia, Campania, Basilicata, Molise, Abruzzo - perché è una terra che più di altri ha sofferto negli ultimi anni e più di altri merita. Il taglio delle tasse, le nuove infrastrutture e una riforma della giustizia sacrosanta e attesa da trent'anni, fa bene soprattutto alle imprese alle famiglie, ai cittadini del Sud". "E devo dire - ha concluso - che il calore, non solo meteorologico, ma umano e politico che sto trovando in questi giorni, è incredibile".