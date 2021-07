Mudù a Molfetta, risate e spensieratezza nonostante la pioggia

- Nonostante un tempo incerto la ciurma capitanata dall'attore comico barese Uccio De Santis e composta da Antonella Genga, Umberto Sardella e Luigia Scaringella ha regalato al pubblico molfettese risate e spensieratezza come ormai da venti anni è capace di fare con professionalità e senza utilizzo di volgarità o banalità.Vent'anni di buonumore, di comicità made in Puglia che ha conquistato l'intera Penisola e non solo.Gag basate sulla quotidianità, sulla vita di coppia, sulle professioni, tra amici e al supermercato. Ogni elemento della vita di ogni giorno diventa motivo di leggerezza perché "se vuoi cambiare il mondo, devi ridere di più", come recita una delle loro sigle più recenti.Purtroppo la pioggia scrosciante caduta su Molfetta lo scorso venerdì 16 luglio non ha permesso di completare lo spettacolo, ma Uccio tornerà presto in tv a intrattenere, alleggerire, divertire il pubblico.Organizzazione e management a cura della Pdl Comunicazioni & Eventi.