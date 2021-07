Calciomercato: il Monopoli acquista Loria

FRANCESCO LOIACONO - Il Monopoli ha acquistato il portiere Leonardo Loria 22 anni in prestito dal Pisa. Interesse per il difensore Leonardo Raggio del Genoa. Contatti col centrocampista Andrea Bussaglia del Livorno.

Trattativa con la Vibonese per l’esterno Giorgio Tumbarello. Interesse per il trequartista Luca Berardocco della Juve Stabia. Contatti col Pescara per l’attaccante Gennaro Borelli e il centravanti Cristian Bunino. La punta Andrea De Paoli potrebbe essere ceduto all’ Ascoli in Serie B. Interesse per l’esterno Christian Langella del Pisa. Contatti con la Cavese per il difensore Ciro De Franco.