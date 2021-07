Noicattaro, Estate Nojana tra musica e letteratura: ospiti Anna Tatangelo, The Kolors, Uccio de Santis

NOICATTARO (BA) - Musica, cultura, intrattenimento ma anche cinema all’aperto, presentazioni di libri e grandi nomi. Il programma dell’estate di Noicàttaro si presenta ricco di proposte fino a fine settembre.

The Kolors, Anna Tatangelo, Uccio De Santis e il cast Mudù, un tributo ad Astor Piazzolla e la lirica sono solo alcuni dei grandi appuntamenti che vivacizzano l’estate nojana.

“Il programma che abbiamo previsto per Noicàttaro è davvero ricco di proposte per tutti - spiega il sindaco Raimondo Innamorato - siamo soddisfatti di quanto siamo riusciti a realizzare in un periodo così complesso. Un’opportunità per il nostro territorio e per questo invito tutti a venire a Noicattaro per condividere con noi le serate estive”.

Tanti appuntamenti con il cinema all’aperto, a partire da lunedì 26 luglio con il film Laurence Anyways per il programma del festival Oculus, cinema in centro, organizzato dall’associazione Naka, arrivato alla sua seconda edizione e che quest'anno propone quattro incontri gratuiti in quattro diversi luoghi del centro storico di Noicàttaro. Una proposta che arricchisce la programmazione delle due arene all’aperto, una nel cortile della scuola primaria Gramsci e l'altra nella scuola di Parchitello.

Si chiude il 30 luglio, dopo il grande successo riscosso, la rassegna sull’arte a cura del prof. Nicola Troiani nel Chiostro del Palazzo della Cultura, La Forma delle Parole e si apre il ciclo di letture per bambini, in collaborazione con l’associazione Proloco Noicàttaro, Spazi Viola, Spazi di Gentilezza. Gli appuntamenti prevedono letture accompagnate di volta in volta da spettacoli di burattini o proiezioni cinematografiche e l'installazione della panchina della Gentilezza in luoghi simbolici della città come piazza San Patrizio per riportare l'attenzione sul tema della condivisione e della comunità.

Continuano anche gli appuntamenti con la fotografia organizzati dalla Biblioteca G. Di Vittorio con “35 minuti di fotografia” a cura di Anna Maria De Marzo. Venerdì 6 agosto il grande concerto 1, 10, 100 Astor, un viaggio nel genio di Astor Piazzolla con i Tango Sonos in via Madre Chiesa.

Una novità del 2021 e che potrebbe rappresentare un appuntamento fisso per l’estate nojana è il NOJazz, (larghi e dintorni) rassegna di musica jazz con spettacoli dal vivo che sarà presentata nei prossimi giorni con tutti i nomi e che al momento prevede quattro appuntamenti, tre nel Chiostro del Palazzo della Cultura e uno in via Madre Chiesa.

E poi i grandi spettacoli in piazza Dossetti con il cabaret di Uccio De Santis giovedì 26 agosto e i due concertoni di Anna Tatangelo il 29 agosto e la band The Kolors il 4 settembre.

Settembre si apre con due presentazioni di libri nel Chiostro del Palazzo della Cultura, il 3 con il giornalista Livio Costarella che dialoga con Annamaria Giannelli, autrice di “Rito Selvaggi, il Legionario Orfico di D’Annunzio, ovvero il Musico Sapientissimo di Noja” e sabato 4 settembre con il professor Nicola Scardicchio che dialoga con Tino Sorino autore di “In Seicento o a spasso con Nino Rota. Ricordi e documenti dagli archivi dei suoi amici”.

Gli incontri con gli autori continuano il 9 settembre con Santina Liturri, autrice di “Capriole al Novilunio”; il 16 con Rocco Anelli autore de “I bagnanti”, il 23 con Michele Didonna che presenta “L’alienazione del bene” e il 30 con Stefania Meneghella autrice di “Magnete” nel Chiostro del Palazzo della Cultura. Una cornice suggestiva che vedrà anche per il concerto della pianista Annamaria Giannelli domenica 5 settembre.

Settembre è il mese della grande lirica a Noicàttaro con due dedicata all’Aida e un grande ospite a sorpresa nell’ultima serata.

Ricca anche la proposta della Biblioteca dei Ragazzi che prevede appuntamenti tutti i mercoledì con “A Bocca Aperta”, letture per bambini e consigli per neo e futuri genitori e “A caccia delle...storie”, letture itineranti ad alta voce.

Tutti gli appuntamenti sono organizzati nel rispetto delle prescrizioni anti contagio, per cui sarà necessaria la prenotazione e volta per volta saranno date disposizioni in merito.

“Siamo molto soddisfatti di questa programmazione - spiega l’assessore allo Sviluppo del Territorio Germana Pignatelli - per la quale ci siamo impegnati a lungo e abbiamo superato le difficoltà che in questo momento si presentano nell’organizzazione di grandi eventi, ma siamo felici di poter offrire ai cittadini opportunità valide per trascorrere la loro estate a Noicàttaro”.

“Abbiamo voluto creare un calendario di eventi così ricco per dare un impulso alla cultura, dopo un lungo periodo di totale assenza di proposte a causa della pandemia - conclude il sindaco Innamorato - Un modo per risollevare un settore così duramente colpito ma anche ridare nuova linfa alla comunità che può riappropriarsi degli spazi della città. Un grande lavoro per il quale ringrazio tutta la squadra”.