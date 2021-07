TOKYO - Lo schermidore azzurro e' argento nel fioretto individuale a Tokyo 2020. L'azzurro ha perso 11-15 la finale con Cheung Ka Long, schermidore di Honk Kong. Piange Garozzo al termine della finale per il primo posto di fioretto maschile persa contro Cheung (Hong Kong) a Tokyo 2020.Durante l'incontro, conclusosi sul 15-11, l'italiano si è fatto anche massaggiare per un problema a una coscia. Garozzo non è quindi riuscito a bissare l'oro di Rio 2016.