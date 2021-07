Ordina dall'Olanda 'droga dello stupro'

- Un pizzaiolo 31enne di Galatone, in provincia di Lecce, è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia per aver ordinato dall'Olanda 6 litri di "droga dello stupro". A lanciare l'allarme è stata l'autorità olandese con la polizia italiana che ha seguito il 'viaggio' dei flaconi illeciti, per far scattare le manette al 31enne salentino e sequestrare il materiale. Il fermo è durato poco in quanto il giudice non ha confermato l'arresto, dato che il giovane avrebbe dichiarato che non conosceva il contenuto del carico destinato ad essere inviato in Israele.