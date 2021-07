Pd Puglia: aperto il percorso congressuale

BARI - Si è tenuta ieri la Direzione del PD Puglia che ha aperto la fase congressuale che in autunno interesserà i circoli, le federazioni e l’Unione regionale. La riunione è stata l’occasione per fare un bilancio di questi anni di impegno sul territorio e per tracciare la rotta per le prossime sfide che attendono il Partito pugliese.“Abbiamo raccolto molte soddisfazioni: le tante vittorie alle elezioni amministrative, le mille battaglie portate avanti dai nostri amministratori, il trionfo di Michele Emiliano alle elezioni regionali, l’affermazione di tante nostre figure di primo piano a livello regionale e nazionale ci regalano l’immagine di un partito forte e coeso” dichiara il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra. “Dobbiamo lavorare affinché nei prossimi anni la nostra comunità possa raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi, guidata da una squadra caratterizzata dal coraggio della visione politica, dall’entusiasmo e dal rinnovamento.”Alla riunione ha partecipato anche il Responsabile organizzazione del Partito Democratico Stefano Vaccari, che ha concluso i lavori dando importanti elementi di contesto rispetto alla stagione in cui questa tornata di congressi territoriali avrà luogo e dando ulteriore dimostrazione della forte sensibilità del Partito nazionale nei confronti delle vicende pugliesi.