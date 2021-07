Politica e poltrone, Zullo (FdI): "Appello ai pugliesi che non si rassegnano alla gestione del potere per accaparrare consenso"

BARI - “Nella politica pugliese serve un’operazione verità. E’ necessario dire chiaramente che le ultime operazioni politiche del presidente Emiliano – dalla sua lista civica CON che diventa Movimento politico, alla chiamata a raccolta di tutte le liste civiche pugliesi, per dar vita a un mega contenitore politico – non hanno nulla a che vedere con la buona amministrazione della cosa pubblica". Così in una nota il capogruppo FdI Puglia Ignazio Zullo. BARI - “Nella politica pugliese serve un’operazione verità. E’ necessario dire chiaramente che le ultime operazioni politiche del presidente Emiliano – dalla sua lista civica CON che diventa Movimento politico, alla chiamata a raccolta di tutte le liste civiche pugliesi, per dar vita a un mega contenitore politico – non hanno nulla a che vedere con la buona amministrazione della cosa pubblica". Così in una nota il capogruppo FdI Puglia Ignazio Zullo.

“Insomma - prosegue Zullo -, per dirla fuori dal politichese: non esiste assolutamente una spinta ideologica o una visione condivisa della Puglia che cammina sulle gambe di un leader carismatico, ma siamo di fronte solo alla gestione del potere: ci sono solo fedelissimi che hanno già ottenuto ‘poltrone’ o hanno avuto promesse di riceverle che si accomodano sui cuscini del sultano Emiliano. Questa è diventata la politica della Regione Puglia: un poltronificio al quale – proprio per quella operazione verità – va detto che sono stati e sono sensibili anche pezzi di centrodestra".“Per questo motivo è necessaria oggi più che mai una chiamata a dire no a questo modo di concepire la politica. E’ ora di dire basta a questo andazzo, siamo convinti che ci siano ancora pugliesi che non si sono abituati e rassegnati a questo modo clientelare di fare politica, dove la meritocrazia non conta nulla e se non si è alla corte del sultano Emiliano non si pu? sopravvivere e non solo politicamente".“Vogliamo credere che ci siano anche persone che hanno voglia lottare contro questo sistema e delle quali noi vogliamo essere i portavoce.”, ha concluso Zullo.