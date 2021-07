Le ceneri di Raffaella Carrà, morta a 78 anni, nel suo ultimo viaggio, dopo il suo funerale tenutosi a Roma nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, faranno tappa a San Giovanni Rotondo, città a cui legata per la sua profonda fede e l'amicizia con San Pio per poi riposare a Monte Argentario, così come suo volere.