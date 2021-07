Turiste abbordate e violentate nel Salento

Secondo quanto raccontato dalle giovani turiste venete, sarebbero state abbordate, drogate e violentate da persone che attualmente non avrebbero un volto.





Le vittime sono ricoverate all'ospedale Sacro Cuore di Gesù della città salentina dove saranno sottoposte ad esami clinici per analizzare l'eventuale presenza della "droga dello stupro", sostanza inodore ed incolore che serve per far 'abbassare le difese' alle vittime mandandole in uno stato d'incoscienza.

Due amiche 19enni sono state abbordate e violentate mentre si trovavano in vacanza a Gallipoli. A chiamare i carabinieri sarebbe stato il titolare del B&b, che avrebbe trovato le giovani nella loro camera in una fase confusionale psico-fisica.