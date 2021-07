Ritiro Ssc Bari: chiusura con gli allenamenti collettivi

La comitiva biancorossa si ritroverà la settimana prossima a Bari per avviare quel ciclo di lavoro più intenso e finalizzato a recuperare, anche con la disputa di gare amichevoli, quanto non è stato possibile effettuare in Trentino a causa dei contagi precedentemente richiamati.

Quanto disposto dall'Autorità Sanitaria locale della Provincia Autonoma di Trento, compenserà l'annullamento del test programmato sempre per quest'oggi - sabato 31 luglio 2021 - con il Legnago e che avrebbe dovuto concludere la consueta fase della preparazione estiva in altura.