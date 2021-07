Quanto costano i tamponi anti-Covid in Italia e in Europa

ROMA - I prezzi più alti si registrano in Svizzera, Malta e Spagna. In Italia il costo dipende da diverse variabili. Un test molecolare in un laboratorio privato può arrivare a costare anche 100 euro.Il costo del tampone per il Covid-19 è a carico del Ssn, quindi è gratis per il cittadino che vi si sottopone dietro prescrizione medica. Nel caso di tampone molecolare effettuato da un privato, il costo può andare da 60 a 120 euro.I tamponi antigenici rapidi nei laboratori privati e in farmacia hanno un costo che varia in base alla Regione. Nel Lazio e in Toscana, ad esempio, hanno un prezzo calmierato di 22 euro, in Emilia Romagna costano 15 euro, in altre Regioni si parla di una trentina di euro a test.Il tampone è gratuito quando richiesto dall’Asl o prescritto dal proprio medico curante in caso di pazienti sospetti Covid o contatti stretti di positivi. Se il tampone viene effettuato presso le strutture sanitarie pubbliche il costo della prestazione è a carico del Sistema Sanitario Nazionale.Ma ci sono altre circostanze in cui si può non pagare il tampone. Alcune Regioni, ad esempio, hanno sottoscritto accordi per offrire tamponi gratis agli studenti e/o a chi lavora nelle scuole. Nel Lazio previsti tamponi gratis e senza prescrizioni per gli studenti delle scuole superiori fino alla fine di aprile per l’iniziativa “Scuola sicura”: basta prenotarsi sul sito della Regione e recarsi in uno dei drive-in.Inhanno diritto a un tampone rapido al mese gratuito in farmacia scolari e studenti 0-18 anni e maggiorenni se frequentanti la scuola superiore, i loro genitori, fratelli e sorelle e altri familiari conviventi, nonni, studenti universitari anche se frequentanti fuori Regione, studenti dei percorsi di IeFP, personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado. Escluse le persone che hanno sintomi riconducibili al Covid quali febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, dolori muscolari.Ini ragazzi tra i 14 e i 19 anni possono eseguire due tamponi gratuiti al mese in farmacia.Inil protocollo siglato da Regione e Coni prevede tamponi gratuiti per gli atleti non professionisti, tesserati di Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione e Discipline associate (atleti, allenatori, dirigenti, giudici, cronometristi, medici e giornalisti) che partecipano a competizioni agonistiche di interesse nazionale e inserite nel calendario ufficiale del Coni.Inil costo massimo previsto per un tampone rapido è di 20 euro ed è a totale carico del soggetto richiedente.