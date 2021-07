Scuola, Tateo (Lega): “Fallito il modello Emiliano”

ROMA - "Fallimento totale per il modello Emiliano che ha tenuto i nostri ragazzi in DAD per quasi tutto l’anno. Il risultato? Quasi il 70% dei ragazzi pugliesi bocciati alle prove invalsi, con un più del 40% gravemente insufficienti nella prova di matematica in quinta superiore. Non migliori i risultati nella prova di italiano, dove la Puglia si trova al terzo posto, preceduta da Calabria e Campania. Un esito vergognoso che palesa a tutti la necessità di tornare in classe a settembre. I nostri adolescenti non possono pagare sulla propria pelle queste scelte sbagliate: da donna e da mamma mi interrogo sulle conseguenze anche psicologiche che questo isolamento prolungato avrà sulle loro giovani menti”. Lo dichiara la deputata della Lega