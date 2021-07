Settanta minorenni italiani bloccati a Malta: in 21 sono positivi sintomatici

Le preoccupazioni per i 70 minorenni, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si aggiunge all’angoscia dei genitori di otto liceali di Imperia: i ragazzo sono stati posti in quarantena senza però ricevere alcuna informazioni sui tempi del possibile rientro in Italia. Lo “Sportello dei Diritti” come in altre occasioni, offre assistenza ai giovani ed ai genitori che si vorranno rivolgere per la tutela legale.

LA VALLETTA - Circa 70 ragazzi italiani minorenni in vacanza a Malta si trovano bloccati sull’isola dopo che in 21 sono risultati positivi sintomatici. Ora, a causa dei contagi registrati e della mancata assistenza da parte delle autorità,sono rimasti in un albergo e senza terapia, dall’inizio della settimana. I ragazzi si sono recati in vacanza a Malta grazie a una sovvenzione parziale dell’INPS e tramite un’agenzia di viaggi di Ascoli.