Shakira torna con il nuovo singolo 'Don't wait up'

MILANO - La superstar colombiana di fama internazionale vincitrice di numerosi Grammy e Latin Grammy Awards Shakira, torna con “DON’T WAIT UP” (Sony Music) il nuovo esplosivo singolo da oggi disponibile in digitale (dontwaitup.lnk.to/Shakira) e in rotazione radiofonica da venerdì 23 luglio!

Il brano, scritto da Ian Kirkpatrick e Emily Warren, è un tormentone up-tempo irresistibile da ballare per tutta l’estate.

Alle ore 16:00 di oggi uscirà anche il video ufficiale del brano (Shakira - Don't Wait Up (Official Video) - YouTube), girato a Tenerife da Warren Fu sull’isola di Tenerife nell’arcipelago delle Canarie, località turistica famosa per i suoi paesaggi mozzafiato. La cantante colombiana ha trascorso diversi giorni all’Alabama Resort Tenerife nel comune di Guía de Isora, dove sono state riprese alcune delle immagini più belle.

L’artista in merito racconta: «Sono emozionata di condividere con il mio pubblico il mio nuovo singolo Don’t Wait Up. Il giorno che l’abbiamo registrato in studio ho subito capito che sarebbe stata perfetta per l’estate e per quelle sere in cui semplicemente non vuoi pensare a quello che ti aspetta il giorno dopo.»