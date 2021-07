Si scaglia contro conducente bus Fse: arrestato 42enne

Follia alla fermata bus di Palmariggi, in provincia di Lecce, dove un uomo di 42 anni, sotto gli effetti di alcol e droga, si è scagliato contro il conducente del bus di FSE che lo aveva invitato a scendere dal mezzo, per aspettare il bus successivo, in quanto non possedeva del biglietto di viaggio.Subito è scattata la violenza contro il conducente con spintoni, pugni e calci. Una volta che l'autista è riuscito a farlo scendere dal mezzo, l'aggressore si è procurato un bastone di metallo scagliando la propria ira contro il bus danneggiando la carrozzeria e i vetri delle porte anteriori e posteriori.Con l'arrivo dei carabinieri, l'uomo è stato arrestato e sottoposto a test alcolemici e tossicologici. L'autista, invece, dopo tanto spavento è stato accompagnato all'ospedale di Scorrano dove gli sono state riscontrate delle contusioni.