Fondazione Petruzzelli: lunedì 5 luglio Hans Graf dirige l’Orchestra del Teatro. Solista d’eccezione il pianista Michael Pletnëv

BARI - Lunedì 5 luglio alle 20.00 il maestro Hans Graf dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista d’eccezione il pianista Michael Pletnëv.

In programma: Ouverture dall’opera “Ruslan e Ludmilla” di Michail Glinka, Concerto in Sol maggiore, per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel e Sinfonia n. 8, in Sol maggiore, op. 88 di Antonín Dvořák.

Nato vicino Linz nel 1949, Hans Graf ha dato inizio alla sua formazione musicale studiando violino e pianoforte. Dopo il diploma in pianoforte e direzione d’orchestra alla Musikhochschule di Graz, ha proseguito gli studi in Italia con Franco Ferrara e Sergiu Celibadache, nonché in Russia con Arvid Jansons. Nominato direttore musicale della Houston Symphony nel 2001, è divenuto Conductor Laureate alla conclusione del suo mandato nel 2013. È inoltre stato direttore musicale della Calgary Philharmonic, dell’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, della Mozarteum di Salisburgo dall’84 al ‘94, della Nazionale Basca, nonché Direttore principale della Singapore Symphony. È ospite frequente delle maggiori orchestre nordamericane, come Cleveland, Philadelphia, New York, Los Angeles, Boston, San Francisco, St. Louis, Dallas, Cincinnati, National, Detroit, Toronto, Montreal, Vancouver, Baltimora, Indianapolis, New Jersey e Milwaukee, St. Paul Chamber Orchestra, tra le altre. Ha debuttato alla Carnegie Hall con la Houston Symphony, orchestra che ha poi diretto per la prima newyorkese di The Planets. An HD Odyssey, eseguendo The Planets di Holst sulle immagini in alta definizione fornite dalla NASA dall’esplorazione del sistema solare, esibizione pubblicata in DVD. Ha poi partecipato al festival Spring for Music di Carnegie con un programma dedicato a Šostakovič. Ha diretto anche le orchestre di Vienna, Lipsia, Berlino, Bavaria, Rotterdam, Budapest, Dresda, Oslo, Stoccolma, Londra, Sydney, Seoul, Melbourne, Auckland, Hong Kong, Malaysia, San Pietroburgo e Mosca ed ha partecipato a tutti i maggiori Festival internazionali tra cui Salisburgo, dove ha diretto un’insolita produzione multimediale de Il ratto dal serraglio di Mozart con la Camerata Salzburg. Esperto in ambito operistico, ha diretto per la prima volta l’Opera di Stato di Vienna nel 1981 e da allora si sono susseguite produzioni nei Teatri di Berlino, Monaco, Parigi e Roma, tra gli altri. Il suo vasto repertorio comprende sia opere di tradizione che anche diverse prime mondiali. La vasta discografia include etichette come EMI, Orfeo, CBC, Erato, Capriccio, BMG, JVC, Naxos, Koch International, con cui ha inciso le sinfonie complete di Mozart e Schubert, Es war einmal di Zemlinsky e le opere orchestrali complete di Dutilleux registrate con la supervisione del compositore, Il Principe di legno di Bartók, Lyric Symphony di Zemlinsky, Lyric suite di Berg, Das Lied von der Erde di Mahler, le opere complete di Hindemith per viola e orchestra, i Carmina Burana con la London Philharmonic, una performance dal vivo di Wozzeck con la Houston Symphony che si è aggiudicata il Grammy 2018 nonché un ECHO Klassik 2017 come migliore registrazione d’opera del XX e XXI secolo. È stato nominato Cavaliere dell’Ordine della Legion d’Onore dal governo francese per aver promosso la musica francese nel mondo e la Grande Decorazione d’Onore d’oro per i servizi resi alla Repubblica d’Austria. È inoltre Professore emerito di Direzione d’orchestra all’Universitat Mozarteum di Salisburgo.

Brillante pianista, ricercatissimo direttore d’orchestra e raffinato compositore, Michael Pletnëv è di certo un artista che sfugge a qualsiasi classificazione convenzionale. Nato nel 1957 ad Arkhangelsk in Russia, ha dimostrato precocemente il suo talento, iniziando gli studi al Conservatorio di Mosca a 13 anni. Nel 1978 ha vinto il primo Premio e la Medaglia d’oro alla VI edizione del Concorso Internazionale ‘Čajkovskij’. Da allora si è esibito da solista con tutte le orchestre e i direttori più celebri al mondo. Nel 1990 grazie all’assenso del Presidente sovietico Mikhail Gorbachev, ha fondato la Russian National Orchestra (RNO), prima orchestra russa non governativa, finanziata privatamente. Oggi la RNO è considerata una delle migliori orchestre al mondo ed ogni anno con la sua direzione o con quella di altre celebri bacchette, tiene tournée in Europa, Stati Uniti ed Asia. Nel 1996 l’Orchestra si è esibita in occasione della grande Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Atlanta. Artista esclusivo Deutsche Grammophon dal ‘93, i suoi dischi hanno più volte ottenuto la nomination ai Grammy Awards e sono celebrati dalla critica internazionale. La sua registrazione dedicata alle Sonate di Scarlatti e premiata con un Gramophone Award nel ‘96, è stata definita dal prestigioso BBC Music Magazine «Pianismo ai massimi livelli. Un’interpretazione che da sola sarebbe sufficiente ad assicurare a Pletnëv un posto tra i più grandi pianisti mai conosciuti». Contestualmente alla brillante carriera pianistica, ha ottenuto il plauso internazionale anche in veste di compositore. Nel 1998, la prima esecuzione mondiale del suo Concerto per viola eseguito da Yuri Bashmet e al quale la composizione è dedicata, è stato accolto con grande entusiasmo da parte di critica e pubblico. I suoi arrangiamenti per pianoforte de Lo schiaccianoci e de La bella addormentata di Pëtr Il’ič Čajkovskij sono leggendari, tanto da divenire un banco di prova imprescindibile di abilità tecnica e padronanza dello strumento per i pianisti di tutto il mondo. Di recente, un giornalista ha scritto di lui: «Una conversazione con Pletnëv è come il suo modo di suonare. Egli resta tranquillo e ascolta. È annoiato dalle solite vecchie domande, preferisce improvvisare. Se qualcosa non gli piace, si alza e va via. Se invece si dimostra interessato, si desta e inizia a parlare con voce animata e musicale. Pletnëv semplicemente non parla dell’ordinario, è interessato solo al superlativo». Ha ricevuto numerosi riconoscimenti di Stato e Premi internazionali, tra cui un Grammy Award nel 2005. Nel 2007 ha inoltre ricevuto un prestigioso Premio Presidenziale, oltre al riconoscimento di un Ordine «per gli encomiabili servizi resi alla Patria

Biglietti in vendita online sul sito www.vivaticket.it e presso il botteghino del teatro aperto dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00.

I possessori di voucher potranno effettuare la conversione direttamente in botteghino o via mail, scrivendo a botteghino@fondazionepetruzzelli.it, allegando foto o scansione del voucher e indicando il settore preferenziale e la data, i posti saranno assegnati dal botteghino in base alla migliore disponibilità.

Prezzi: Platea, palchi primo e secondo ordine € 25,00

Gradinate terzo, quarto, quinto ordine centrale € 15,00

Palchi terzo e quarto ordine € 10,00

Gradinata quinto ordine laterale e loggione € 10,00.

Informazioni: 080.975.28.10.