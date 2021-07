BARI - "Esprimiamo la nostra solidarietà all’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco dopo le scritte offensive nei suoi confronti apparse su un cavalcavia sulla Strada Statale 16. Vogliamo ringraziare l’assessore per tutto quello che ha fatto e continua a fare per la lotta al Covid e come lui tutti i medici in prima linea in questa pandemia". Lo rende noto il M5S Puglia.