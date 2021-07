Tokyo 21, Basket: l'Italia perde 86-83 con l'Australia

FRANCESCO LOIACONO - Alle Olimpiadi nella seconda gara del girone B di basket maschile l’ Italia perde 86-83 a Saitama con l’ Australia. Primo quarto, Mills 15-11 Australia. Thybulle, 19-15. Kay, 23-18. Ricci impatta per gli azzurri, 23- 23. Questo quarto termina in parità, 25-25. Secondo quarto, Mannion 30-25 per la squadra di Meo Sacchetti. Ricci, 34-30. Fontecchio, 38-32. Polonara, 40-37. Gallinari, l’ Italia prevale 45-44. Terzo quarto, Mannion 50-44 per gli azzurri.

Baynes impatta per l’ Australia, 52-52. Landale, 56-52 Australia. Mills, tripla 66-51. Baynes, 63-60. Kay, l’ Australia si impone 65-62. Quarto quarto, Vitali impatta per gli azzurri 65-65. Ingles, 71-67 Australia. Fontecchio tiene in gara l’ Italia, ma 75-70 per l’ Australia. Kay, 77-71. Ingles, tripla 80-73. Thybulle, 84-79. Mills, l’ Australia vince questo quarto e 86-83 tutta la partita.

Sconfitta immeritata per l’ Italia. Migliori marcatori, negli azzurri Fontecchio 22 punti e Mannion 21. Nell’ Australia Landale 18 punti e Mills 16. Nell’altra gara del girone B la Germania supera 99-92 la Nigeria. Nella terza gara l’ Italia giocherà sabato 31 Luglio alle 6,40 con la Nigeria.